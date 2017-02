Sergio Agüero viene atravesando por un delicado momento en su carrera. Pep Guardiola le ha quitado la titularidad en el Manchester City al reemplazarlo con Gabriel Jesus, quien se se ha ganado el título de "heróe" en la Premier League y, para acabar, recibe un certero puñal de su antiguo club.



Y es que en declaraciones a la COPE, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, no ha dudado en recordarle la mala forma en la que salió rumbo al Manchester City y hasta ha calificado de "tonto" al jugador argentino de 28 años.

"Agüero es uno de los mejores jugadores que hay en el mercado mundial, pero se marchó muy mal. Es el único que se marchó muy mal, por tonto además", dijo el presidente del Atlético de Madrid preguntado por si volvería a fichar a Sergio Agüero.

"Si se hubiese despedido de una manera normal y corriente no hubiera pasado nada, pero no sé que le pasó, que salió muy mal en vez de como un héroe", añadió Cerezo sobre el 'Kun' Agüero. Ya sabemos dónde no tiene cabida el delantero.



