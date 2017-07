Sergio Peña define su futuro en Europa: la decisión que tomó con respecto al Granada

Sergio Peña tiene definido lo que quiere en Europa, mas no el club en donde jugará. El volante peruano no desea seguir jugando en el filial del equipo a falta de que Granada aún tramite la doble nacionalidad del venezolano Darwin Machis, algo que trabaja la institución, pero que no tendrá resolución aún hasta el final de la primera vuelta de la Segunda en España.



Con la tramitación estancada, y no pudiendo tener oportunidades por la plaza de extracomunitario, Sergio Peña y su agente buscan la cesión por los próximos seis meses. “En un 95 por ciento va a salir a otro club por el tema de la plaza de extracomunitario. Esto sería una cesión por media temporada en principio, porque la opción del B no la contemplamos. La decisión estará tomada «alrededor de en una semana o diez días», comentó el representante del futbolista en declaraciones al medio ‘Ideal’ de Granada.



La publicación del 'Ideal' de Granada sobre Peña. La publicación del 'Ideal' de Granada sobre Peña.

Sergio Peña volvió a incorporarse a la disciplina del filial del Granada durante la segunda vuelta de la temporada pasada. En cuatro meses, el seleccionado disputó 16 partidos con el equipo de Lluis Planagumá para hacer un total de cuatro goles. En cuanto a esta pretemporada, ha disputado dos partes de 45 minutos. Estos se han repartido entre la primera mitad ante el Almere, con una actuación irregular de todo el equipo, y la segunda ante el Groningen, donde se descubrió como uno de los hombres más activos del encuentro.



El club ha ofrecido al jugador la posibilidad de comenzar el curso con ficha en el 'B' y promocionar a la primera plantilla en cuanto esté resuelto el trámite en cuestión, pero esto es algo que ni agente ni jugador perciben con buenos ojos Peña quiere más roce internacional en la actualidad. Está definido.