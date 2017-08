Sergio Peña se ha ganado la confianza de Ricardo Gareca desde hace buen tiempo. El nombre del volante ha figurado en las recientes convocatorias para la Selección Peruana, como para la próxima fecha doble de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Mientras tanto en España, su entrenador en Granada, José Luis Oltra, la ha llenado de elogios en plena pretemporada. "Me ha enamorado con su juego", dijo el DT hace unas semanas.

La permanencia de Peña, sin embargo, no es segura en los 'Nazaríes'. El tiempo juega en contra. El fin de semana, el equipo ya empezará la competencia en la Segunda División, a donde volvieron tras su mala campaña en la temporada 2016-17. Y Sergio, hasta el momento, no ha sido inscrito debido al límite de cupos de jugadores extracomunitarios. He ahí el principal motivo.



► Golazo con premio: anotación de Benavente fue elegida la mejor de la jornada en Bélgica [VIDEO]

Para que Sergio Peña pueda ser registrado, el Granada debe liberar un cupo. Por lo pronto, el colombiano Adrián Ramos podría abandonar el equipo. Y así, abrirle ese espacio. Sin embargo en el club español son conscientes de que el delantero es una de las principales cartas de gol y uno de los de mayor cartel en toda la plantilla.



Ante esta situación, Depor supo que Carlos Gonzales, agente de Sergio Peña, se encuentra en España, en busca de una solución para el volante. El tema es que la Segunda de España arranca este fin de semana, y la fecha límite para la inscripción es el 31 de agosto.



Eso sí, ‘Peñita’ no quiere esperar hasta esa fecha, pues también es el cierre del libro de pases, y maneja otras propuestas (en España y Portugal). Igual, si Peña no es inscrito, pese a que su DT lo quiere sí o sí, espera que el club le dé las facilidades para seguir su carrera en otro equipo.

¡Oh, oh, peligro!: el acrobático gol de Akinfenwa y su celebración al estilo de 'La Roca' [VIDEO]

► México, Estados Unidos y Canadá abrieron candidatura de 44 ciudades para Mundial 2026