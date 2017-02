Sergio Ramos celebró sus 500 partidos en el Real Madrid de la mejor manera posible: con sus fans en Facebook Live. El capitán merengue respondió todo tipo de preguntas, las cuales hablan de su futuro en el fútbol.

Los hinchas madridistas le preguntaron al español si ha pensado en ser entrenador.



“No lo sé, me quedan muchos años de fútbol todavía o eso espero. Es algo que me llama la atención, que me gusta. Cuando me retire, me gustaría seguir vinculado al fútbol, pero todavía tengo mucho tiempo para pensar. Quiero retirarme dentro de 7 u 8 años por lo menos”

Sergio Ramos habló de la posibilidad de cambiar de dorsal de camiseta. El español dejaría su clásico número '4' para darle paso al '93', que simboliza el minuto donde ha hecho los goles más importantes de su carrera.

"Quizás en mi último año de carrera decida cambiar el 4 por el 93. Es un minuto mágico para mí, he marcado muchos goles en ese minuto pero la verdad que con el ‘4’ he ganado los títulos más importantes de toda mi carrera”.

Por último, el capitán del Real Madrid señaló que el mejor gol de su carrera fue ante el Atlético de Madrid, cuando alzaron la décima. "No fue un gol que supuso una victoria pero sí la posibilidad de ser campeones de Europa. En la prórroga, estábamos convencidos que el título no se nos escaparía”.

