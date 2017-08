Sergio Ramos nunca ha tenido problemas para decir lo que piensa. En la última rueda de prensa previo a la Supercopa de Europa — donde Real Madrid enfrentará al Manchester United— el capitán del cuadro merengue fue consultado sobre la posible salida de Gareth Bale.

El español, a raíz de la declaración de José Mourinho sobre Bale —donde afirma que se 'pelearía' por el galés— respondió claro y con el respeto que suele caracterizarlo.

"Es respetable la opinión de cualquier entrenador. A día de hoy Gareth es jugador del Real Madrid y estamos encantados de ello. El mes de agosto es muy largo, pero sabiendo que Gareth está en nuestro equipo estamos tranquilos porque nos gusta tener a los mejores", indicó Ramos.

Sobre Cristiano Ronaldo, Ramos solo tuvo palabras de elogios. "Es un jugador muy importante para nuestra plantilla independientemente de los días que lleve entrenando, tiene un rol distinto a cualquier jugador. Juegue o no juegue, son decisiones técnicas. Son temas personales, dejar que cada uno en su vida privada la ordene de la mejor forma posible", agregó.

Además, no dudó en minimizar a José Mourinho. "No creo que Mou cambiase mi carrera. Ha sido un entrenador más, con todos los entrenadores aprendí algo, desde alevín en el Sevilla, y con José también. Pero no creo que gracias a él haya cambiado mi vida en el fútbol. Yo no espero nada del rendimiento de ningún fichaje de ellos ni esto es un enfrentamiento Mourinho-Sergio Ramos", finalizó.