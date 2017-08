Sergio Ramos minimizó de esta forma a Mourinho en previa de Supercopa de Europa

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, descartó que el papel de José Mourinho fuese importante en su carrera y aseguró que la final de la Supercopa de Europa ante el Manchester United, "no es un enfrentamiento Mou-Ramos".



"No pienso que cambiase mi carrera, fue un entrenador más", aseguró con contundencia Ramos preguntado por Mourinho, con quien tuvo más de un enfrentamiento. "De todos los entrenadores desde benjamin he aprendido y con José aprendí cosas buenas y estoy agradecido de todo pero no creo que por él haya cambiado mi vida en el fútbol".



"No es un enfrentamiento Mou-Ramos, se enfrentan dos grandes equipos con plantillas completas y con muy buenos jugadores. Vamos a dar todo nuestro rendimiento para llevarnos el título a casa. Tenemos una cita con la historia gracias a ser campeón de Champions y podemos añadir un título más a nuestro palmarés. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido", añadió.



Destacó Sergio Ramos la importancia que tiene para el grupo la presencia de Cristiano Ronaldo y prefirió no opinar sobre todo lo vivido por el portugués fuera de los terrenos de juego, con su presencia en los juzgados.



"Cris es un jugador muy importante para nuestra plantilla, independientemente de los días que lleve entrenando es importante que viaje con el equipo, tiene un rol distinto a cualquier otro jugador. Que juegue o no son decisiones técnicas, fuera de nuestro alcance. Lo demás son temas muy personales y es mejor dejarlo al margen. Que su vida privada cada uno la ordene de la mejor manera posible", opinó.



Y tras el interés mostrado por Mourinho en el galés Gareth Bale, el capitán madridista dejó claro que confía en que siga en el club. "A día de hoy Gareth es futbolista del Real Madrid, estamos encantados de tenerle y el futuro de cada jugador lo decide uno mismo. El mes de agosto es muy largo, puede pasar cualquier cosa, pero estando con nosotros estamos tranquilos, es un gran jugador y nos gusta tener a los mejores".



Por último, recordó el interés del Manchester United y lo agradeció, antes de que llegase su renovación con el Real Madrid. "Hubo esa posibilidad pero finalmente mi situación se arregló y me alegro que mi último contrato, bueno ya se verá (risas), haya sido con el Real Madrid. Agradezco el interés que en su día tuvo el Manchester, un club señorial y grande al que deseo lo mejor pero cuando nos cruzamos no queda otra que matarnos con él".



Fuente: EFE