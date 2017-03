¿Por qué Sergio Ramos y Piqué paran atacándose? Ya se conoce la razón de los altercados

Sergio Ramos y Piqué son los embajadores del Real Madrid y Barcelona, respectivamente. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Simple, no son españoles. Se tratan de jugadores de deseo para los aficionados en el mundo, pero en cuanto a palabra y voces autorizadas de ambos clubes, Sergio como Gerard siempre desvelan las realidades de ambos equipos. Piqué quiere ser presidente de los azulgranas, Ramos habla de la Champions League y así. Ahora, en medio de los entrenamientos de la Selección de España, ha sido el zaguero merengue quien ha desvelado la razón de los altercados con Piqué y cuál es el ambiente entre ellos.



“A Piqué y a mí nos gusta tiranos alguna piedrecita, pero ahora cuando le vea, le voy a dar un abrazo. Es el morbo y el pique que hay entre el Real Madrid y el Barcelona. No te voy a negar que nos hayamos acostumbrado. Nos lo tomamos sin ningún tipo de maldad, todo muy deportivo”, señaló Sergio Ramos ante los medios de prensa.



Consultado sobre su cuota de gol en el Real Madrid, el zaguero señaló que recién sabrá al final de temporada si la mejor de su carrera y que a la vez se encuentra sorprendido por la cantidad de tantos que ha marcado hasta la fecha. Sin embargo, agregó que su prioridad siempre la defensa. “Soy defensa y ojalá el equipo siga así”.



España se enfrenta este jueves a Israel en un partido válido para las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Rusia. Como siempre en el esquema de la ‘Furia Roja’, Sergio Ramos y Piqué deberían ser los defensas de Lopetegui. Los buques insignias de la zaga.



