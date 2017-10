Sergio Ramos reafirmó su buena relación con Piqué pero pidió no mezclar fútbol con política.

Los sucesos de Cataluña, donde las autoridades independentistas regionales, aspiran a la secesión de España, han marcado esta semana la concentración de la Roja.



Las críticas de Gerard Piqué a las cargas policiales el domingo para impedir un referéndum, prohibido por la justicia española le habían convertido en blanco de los pitos de la afición en Madrid al reunirse con la Selección de España.

De mal en peor: Gerard Piqué fue abucheado en su llegada a Alicante por los hinchas

Conocidos por sus antagónicas posturas políticas, Piqué reiteró el miércoles que tiene buen relación con Sergio Ramos, lo que volvió a confirmar el capitán del Real Madrid.



"Tenemos una relación muy buena, a pesar de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar", aseguró el defensor.

"Cada uno es de su padre y de su madre y tenemos derecho a pensar como queramos siempre que estemos en el mismo barco y rememos en la misma dirección", añadió el capitán de 'La Roja'.



"La importancia nuestra es el fútbol, el partido, lo demás, obviamente nos afecta porque es una situación que como español no me gusta vivir, la imagen que ha dado España a nivel mundial, pero espero que se solucione cuanto antes", aseguró Ramos.



"Este tipo de decisiones no pasa ni por mí, ni por nadie vinculado a este deporte, hay gente con un cargo superior que debe asumir este tipo de responsabilidades, nosotros tenemos que mantenernos al margen de todo eso y a raíz de ahí centrarnos en el fútbol", consideró.



Ramos, que reiteró su "orgullo" por vestir la camiseta de la selección, insistió en que hay dejar los temas políticos a un lado y centrarse en la clasificación para Rusia-2018.



"Era un error mezclar el tema político con el deportivo, aquí hay por encima de todo un bien colectivo que es el fútbol, que es el Mundial de Rusia y el objetivo claro que tiene todo el equipo es clasificarse", aseguró.



La 'Roja' encabeza el grupo G de clasificación europeo con tres puntos de ventaja sobre Italia, a falta de dos encuentros para acabar la ronda clasificatoria, con lo que cualquier resultado de España que sea mejor que el de Italia la clasificaría matemáticamente para Rusia-2018 el viernes. AFP