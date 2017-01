El Sudamericano Sub 20 es un torneo que sirve para que futuros valores se muestren ante los ojos de varios ojeadores que miran talentos para los más grandes clubes de Europa. Ese es el caso de Santiago Bueno, un central uruguayo de 18 años que es figura de Uruguay en el torneo realizado en Ecuador, y que - según Mundo Deportivo – ya fue fichado por el Barcelona.



El mismo medio catalán asegura que el cuadro de Luis Enrique definirá en los próximos días cuáles son sus planes con el central uruguayo. Puede que juegue en la filial como lo han hecho otras figuras del Barcelona o permanezca en Peñarol para que coger roce de Primera División y luego incorporarse a las filas del Barcelona.



Santiago Bueno será titular este lunes en el partido entre Argentina con Uruguay en la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Del mismo modo, el anfitrión Ecuador lo hará ante Brasil, mientras que Colombia chocará ante Venezuela.



Bueno se entrena en Peñarol bajo las órdenes de Leonardo Olmos, entrenador de Peñarol, equipo que contrató al ‘Cebolla’ Rodríguez en uno de sus más altos fichajes del 2017.



