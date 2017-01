Este lunes la FIFA, en una gala organizada por todo lo alto, reconocerá a los mejores del 2016. Uno de los grandes protagonistas y favoritos a llevarse el primer The Best de la historia es Cristiano Ronaldo.



El portugués ha confirmado que asistirá al evento con sus familiares y el máximo ente del fútbol mundial quiere aprovechar su presencia para que pueda cumplir el sueño de un futbolista de la Superliga de Malasia que ansía conocerlo.

Su nombre es Faiz Subri, juega en el Pulau Pinang y es uno de los candidatos al Premio Puskas. El futbolista estará en la gala y tiene el deseo de conocer en persona a Cristiano Ronaldo. La FIFA no ha dudado en darle un 'empujoncito'.



El crack del Real Madrid llega a la gala de The Best como el favorito para quedarse con el premio luego conquistar hace unas semanas el cuarto Balón de Oro de su carrera. De cumplirse los pronósticos, el luso pasará a la historia como el primer ganador de este galardón.



