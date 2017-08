Lionel Messi marcó su primer gol en la temporada. Si bien no es el tanto más bonito de su carrera, el argentino gritó de una manera especial este tanto. En un momento donde el Barcelona no se encuentra, apareció él, quien no va a dejar que el equipo de sus amores deje de ser parte de la élite europea.

Después de fallar un penal, la frustración fue mayor para el argentino. Messi intentaba pero la defensa muy cerrada del Alavés, sumado a la poca participación ofensiva de Sergi Roberto y Gerard Deulofeu, no le permitían trascender.

Luego de una pretemporada con disparos al travesaño y tiros errados Lionel Messi logró anotar el gol que abrió el partido ante el Alavés, que salió a buscar el empate apenas encajado el tanto del argentino.