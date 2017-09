Una broma publicada por un aficionado en Twitter sobre unas presuntas declaraciones del italiano Marco Verratti tras el partido España-Italia llegó hasta la página web oficial de la UEFA en lengua italiana, que la difundió este lunes.



Las afirmaciones de Verratti, en las que elogiaba al español Isco Alarcón por su gran prestación contra Italia, salieron de la cuenta de Twitter de un aficionado y tuvieron inmediata repercusión mediática, hasta llegar a la web del organismo que controla el fútbol europeo.



"Sufrí mucho con Isco esta noche. Me sorprendió su actuación, ni siquiera Messi se acercó a ese nivel. Cuando me hizo ese caño me entraron ganas de levantarme y aplaudirle", se leía en las supuestas declaraciones del centrocampista italiano.



El responsable de esta broma, que se hace llamar "Jorge" en Twitter, publicó recientemente una serie de fotos en las que exhibe las portadas de los medios que recogieron sus falsas declaraciones.



