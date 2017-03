El Real Madrid no encuentra el rumbo en el Santiago Bernabéu. Las Palmas han sorprendido en el segundo tiempo y una mano – para muchos polémica – de Sergio Ramos puso en evidencia la vulnerabilidad de los merengues en esta fecha de la Liga Santander. Fue Jonathan Viera quien marcó el gol de ventaja para el equipo canario que enmudeció el Bernabéu.



El gol llegó al minuto 56. Nadie lo podía creer. Ni el propio Zidane ni ninguno de los presente en el estadio del Real Madrid. Todos veían cómo el árbitro señalaba el punto de penal tras una buena contra de Las Palmas. ¿El culpable? Sergio Ramos, el héroe de los últimos minutos en los partidos se convertía en villano para el disparo de los doce pasos.



Viera se colocó frente al balón, Keylor Navas estaba atento, el delantero español definió a la derecha del portero costarricense, quien adivinó la dirección, pero no pudo hacer nada para evitarlo. Este fue el penal número 16 de Ramos en su carrera como futbolista.



En otro partido, Barcelona goleó 6-1 al Sporting Gijón en el Santiago Bernabéu. La roja de Bale complicó todo para los merengues.



