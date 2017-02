Tener un sol, invertir esa moneda y multiplicarla por cinco o por diez. El negocio ideal, ¿no? Ya sea en la industria de los autos, los muebles o el fútbol. Como así, tras tocar el infierno, lo aplicó Villarreal, el club con mayor crecimiento económico de España en los últimos años.



El ‘Submarino amarillo’ hoy se puede jactar de haber aumentado su presupuesto en base a una regla productiva: comprar barato y vender caro. ¿El último ejemplo? Alexandre Pato: le costó US$ 2 millones y lo vendió por 19.



Buen negocio



Ojo, no siempre les fue bien. Tras animar la Liga, y llegar a ‘semis’ de la Champions 2005/06, Villarreal perdió la categoría y tuvo que cambiar la mentalidad.



“El club no vendía jugadores –nos dice el periodista Javi Mata–, porque el presidente asumía que iba a bajar el nivel del equipo. Pero el descenso a Segunda cambió el chip”.



El ‘Submarino’ pasó a ser un club vendedor: si un jugador rinde y llega una buena oferta, se va. Por ello, tras el ascenso en la campaña 2013/14, el club firmó cuatro de sus mejores ventas históricas. Y así ‘para’ su presupuesto.



