Xavi Hernández fue parte de la era maravillosa del Barcelona. El volante que dejó el cuadro español es ahora un veedor de lo que vive el equipo de sus amores, el cual no pasa por una buena etapa luego de perder la Supercopa de España con el Real Madrid. El ex gran socio de Andrés Iniesta señala al culpable: la directiva azulgrana.

"He formado parte de una época tan bestia que ahora parece que no es lo mismo. Juega muy bien al fútbol pero podría haber fichado mejor. Se ha dormido porque hace cinco ó seis años tenía a los mejores futbolistas del mundo para el sistema del Barcelona", señaló Xavi.

"Pero es que el Barcelona debe tener a once para ese sistema. Antes no veías a ninguno por ahí y decías: "Este le vendría muy bien al Barça", porque ya estaban ahí. Ha fichado jugadores que no encajan en ese sistema", agregó.

Le consultaron también a Xavi sobre lo que necesita el Barcelona para recuperarse.



"Paciencia. En el año de nuestro triplete, el Madrid ganó no sé cuántos partidos seguidos. En enero parecía invencible, pero perdió en Valencia, luego en casa y acabamos nosotros ganando tres títulos. En el club se debe cuidar mucho a los futbolistas, deben ser felices, como lo eran con Laporta, que ya bastante difícil es ser jugador del Barça. Necesita fichajes. En el Barça se tienen que alinear todos los astros para que gane, el Madrid es muy poderoso. El Madrid va perdiendo y se va al ataque sin complejos, tienen mucho atrevimiento."

Luego, Xavi habló porque decidió ir a Qatar y no a la MLS. "Porque allí viajas mucho, demasiadas concentraciones, es una Liga muy física y competitiva. Está en ascenso y yo quería empezar a bajar el nivel. En Qatar daban trabajo a mi familia entera. Hablé con Raúl y empezó a cuadrarme todo.", explicó.