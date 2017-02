Si aún no viste el gol de Fernando Torres, este es el mejor momento para hacerlo. Pero, una advertencia antes de darle play al video: no querrás dejarlo de reproducir una y otra vez, porque lo que hizo el 'Niño' es, sencillamente, una obra de arte.

El partido entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo no llegaba a los 15 minutos, pero ya tenía dos goles en el marcador electrónico del Vicente Calderón. Pero, a los 11', Fernando Torres hizo temblar el estadio con una verdadera joya.

Pase de Carrasco. Fernando Torres amortigua la pelota, aunque siguió dando rebotes. Antes de que muera en el césped, el 'Niño' hizo un pirueta y le pegó al balón sin mirar al arco, para entrar en un ángulo imposible.

El golazo de Fernando Torres, como no podía ser de otra manera, ha dado la vuelta al mundo. A tal punto que la FIFA estudia incluirlo entre los diez candidatos que postularán por el Premio Puskas. Si no entra en esa terna, no saben lo que se pierden su Zúrich.

