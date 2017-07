No cualquiera tiene la suerte de conocer a una estrella del fútbol. No cualquiera no tiene el atrevimiento de invadir el campo para tener un contacto con Lionel Messi como lo hizo un joven, este viernes, en un video difundido en YouTube.

Mientras el FC Barcelona realizaba sus entrenamientos en el Red Bull Arena, en Estados Unidos, un fanático burló la seguridad, corrió varios metros y se acercó al grupo de los jugadores azulgranas.

El objetivo no era otro que abrazar a Lionel Messi, sueño que el hincha, con camiseta de la Selección de Argetina, cumplió. Segundos después, fue detenido por miembros de seguridad, pero la hazaña ya estaba hecha, como se aprecia en YouTube.



Lejos de preocuparse, el aficionado, con una sonrisa en el rostro, lo celebró como si hubiera anotado un gol de mitad del campo. De los cientos de personas que estaban en el estadio, solo algunas pudieron darse ese privilegio.

