Las caras cambian conforme pasan las semanas. A veces hay felicidad; otras veces tristeza. El Barcelona pasaba por un momento así. La goleada sobre el PSG en París había calado hondo sobre el plantel de Luis Enrique, aunque ahora – con el liderato de La Liga Santander – todo es armonía y paz en Barcelona. Así lo ha hecho Neymar en un video publicado en YouTube tras una ‘huacha’ sobre Piqué en los entrenamientos del equipo catalán.



Todo puede ver en el video. La cámara centra a ambos jugadores, Piqué presiona al brasileño para que no se escape con un regate, a lo que Neymar – y con mucho ingenio – mueve el balón con una pierna más hábil, la retrocede y el hace una ‘huacha’ al defensa del Barcelona, del cual se habla que no sería titular en la siguiente temporada en el Barcelona.



Hay felicidad en el Camp Nou. Ahora la consigna está en tratar de hacer historia de locales al tratar de remontar un partido en donde hay cuatro goles de diferencia. ¿Podrá hacerlo el equipo de Luis Enrique? Barcelona está acostumbrado a hacer partidazos, muchos han sido subidos a YouTube, aunque lo del duelo de vuelta sería épico para los culés.



Luis Enrique confirmó que no seguirá la temporada que viene y ya se han mencionado técnicos que podrían sustituirlo. ¿Seguirá Neymar? Obvio, no solo se trata del talento que muestra en los entrenamientos, también de la jerarquía y nivel que tiene en la cancha.



