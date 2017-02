El último cotejo entre el Atlético Dos Hermanas y Bellavista por el fútbol juvenil de España ha sido lo más comentado en YouTube el pasado fin de semana. Y no precisamente por la cantidad de goles que se hayan marcado.

► La parodia que cree en la remontada del Barza y en la que Messi es Gokú

Sucede que en el segundo tiempo, el árbitro expulsó a uno de los jugadores locales con una doble amarilla. Esta acción desencadenó el enojo de los hinchas del Atlético, en su mayoría padres de familia de los menores.

Algunos lograron invadir el campo en busca del referí. Le dijeron de todo, pero no pudieron agredirlo allí. Al no aguantar los insultos, el árbitro se acercó a uno de los agresores y este le aplicó un cabezazo. No se quedó de brazos cruzados e intercambiaron algunos golpes antes que los separaran. Las imágenes ya cuentan con miles de vistas en YouTube.

Por el incidente, el Atlético Dos Hermanas emitió un comunicado en el que sostuvo que "los involucrados no tienen nada que ver con el club y no representan la tolerancia y el respeto".

► Menotti criticó de este modo el nivel del Barcelona

LEE TAMBIÉN...