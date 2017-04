Se trata una de las decisiones más polémicas de la historia. Es un increíble fallo arbitral en el Newcastle-Burton Albion que ha dejado perplejo a los aficionados al fútbol. Con 0-0 en el marcador, el cuadro de Rafael Benítez marcó a través de la vía de penal por obra de Ritchie. Sin embargo, en el momento que el jugador anotó para las ‘Urracas’, un rival local entró en el área antes de golpear la pelota Ritchie y el colegiado Keith Stroud pitó falta en contra del Newcastle, en lugar de repetir la pena máxima. ¡Un hecho asombroso que está en YouTube!



Los jugadores y el cuerpo técnico de las 'Urracas' se quedaron alucinados e incluso le enseñaban en un ordenador al cuarto árbitro lo que había sucedido, insistiendo en el inmenso error técnico del colegiado.



Afortunadamente para los 'Magpies', el error del árbitro no influyó finalmente en el resultado, puesto que el Newcastle anotó a los 68' por mediación del propio Ritchie (1-0) y se colocó de esa forma líder de la Championship (Segunda inglesa) con 10 puntos de ventaja sobre el tercero, el Huddersfield, y con un pie ya en la Premier League.



Horas después de la decisión tomada por Stroud, él árbitro fue suspendido por la FA y no podrá dirigir en los próximos partidos. Es increíble cómo el especialista en el juego no sabe el reglamento. Una cosa de locos que vio el miércoles pasado en Inglaterra.



