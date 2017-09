El mejor gol que marcó Zinedine Zidane en su historia como jugador profesional fue en la final de la Champions League de 2002. De volea, le dio el triunfo al Real Madrid sobre Bayer Leverkusen y hasta ahora ese tanto es un éxito en el portal de YouTube.

Este domingo, el ahora técnico fue entrevistado por 'Telefoot' y en la conversación le mostraron un video sobre su padre hablando de él en el que no pudo aguantar soltar algunas lágrimas. Smail Zidane hizo que su hijo muestre su lado más emotivo.

"Él siempre ha sido mi ejemplo, al igual que mi madre. Es un guía para mí. Me han educado bien y lo que me enseñaron no tiene precio. Eso lo trato de aplicar a mis hijos", sostuvo Zidane en imágenes que fueron compartidas en YouTube.

Por el momento, el DT se mantiene en España entrenando al Madrid con los jugadores que no fueron llamados a sus selecciones por Eliminatorias Rusia 2018. No cabe duda el ejemplo de su padre lo siguió no solo en el fútbol, sino en la vida.