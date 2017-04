Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid y, luego de unos partidos donde le costó asentarse, logró crear una racha que casi se convierte en el récord mundial, hilando 40 partidos sin perder en ninguna de las competiciones. En este momento, el cuadro blanco es líder de la Liga Santander, y aunque fue eliminado a manos del Celta de Vigo en la Copa del Rey, todavía tiene claras chances de hacerse, de nuevo, con la Champions League.

Sin embargo, hace unas horas Zinedine Zidane dio una conferencia de prensa previo al derbi ante el Atlético de Madrid. Lo que no esperaban los periodistas es que el estratega fuese a soltar que su continuidad en el Real Madrid no es segura.

"Mi continuidad no es segura, por eso no estoy preparando nada. Sé lo que es entrenar al Real Madrid para bien y para mal. Por eso sólo me preocupa el partido siguiente. No sé lo que pasará más adelante", sostuvo.

Luego de lanzar tal declaración, Zidane habló de la importancia de la afición para las victorias del Real Madrid. "La afición es fundamental para nosotros. El púbico va a estar con nosotros más que nunca. Ellos también van a jugar el partido. Es muy importante para nosotros en esta recta final de campeonato."

Entre todos los temas que tocó, dejó claro que no ganar la Liga Santander sería un fracaso. "Estamos aquí para ganar la Liga. Estamos muy metidos y sabemos que nos jugaremos todo en la recta final. Lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada. La Liga está en juego, la Champions está en juego," sentenció.