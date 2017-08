La salida de Álvaro Morata del Real Madrid creó en los hinchas la expectativa de ver llegar, en cualquier momento, a un delantero de nivel que compitiera dignamente el lugar con Karim Benzema, '9' del cuadro blanco. Sin embargo, cuando la duda de toda una hinchada fue formulada como pregunta a Zidane por un periodista, este respondió sin tapujos.

"No quiero otro delantero. Mayoral no ha entrado en convocatorias porque somos 25 y tiene que salir alguno, pero cuento con él y voy a contar con él. Para él es un año para aprender y estar listo cuando tenga la oportunidad de jugar, que la va a tener", indicó el técnico francés.

Previo al partido con el Valencia, Zinedine Zidane habló sobre la actualidad de su equipo. Las lesiones en Madrid están a la orden del día, y el parón por las Eliminatorias tiene preocupado al estratega galo.

"Ojalá no pierda por lesión a ninguno más. No pienso en eso, sólo en que todo vaya bien y que no se lesione nadie y que vamos a tener a toda la plantilla lista dentro de poco", explicó.

Por último, Zinedine Zidane reconoció que arma su equipo en torno a Cristiano Ronaldo. "Nunca me he planteado un equipo sin Cristiano, está aquí y no se va a mover, es su equipo, su ciudad, está encantado con todo lo que tiene aquí. Se ha hablado mucho pero está aquí", dijo.