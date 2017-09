El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo el martes que renovó su contrato con el actual campeón de la liga española de fútbol, aunque el acuerdo aún no ha sido anunciado de forma oficial.

El Madrid ha renovado los contratos de varios jugadores en las últimas semanas y el técnico francés dijo en una rueda de prensa que él también ha ampliado el suyo, que de otra forma terminaría a finales de esta temporada.



"El tema de la renovación ya está hecho pero no significa nada", dijo Zidane. "Me importa el día a día. No me veo más allá de lo que hago en el día a día, que es difícil", añadió.



Zidane se hizo cargo del Real Madrid en enero de 2016, logrando dos títulos consecutivos de Liga de Campeones y también su primer título en la La Liga desde 2012, así como a dos victorias en la Supercopa de Europa y a otra en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El Real Madrid continuará defendiendo su título de La Liga el miércoles, cuando jugará en casa contra el Real Betis, aunque no contarán con su defensa Theo Hernández, ya que se lesionó en el partido del domingo que acabó en victoria por 3-1 contra la Real Sociedad.