Arsenal vs. BATE Borisov juegan este jueves en el estadio Borisov Arena por la fecha 2 del grupo H de la Europa League. El partido, en el que el chileno Alexis Sánchez volverá a repetir la titularidad, está programado para el mediodía y será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports 2. También podrás seguir todas las incidencias de este choque por la web de Depor.com.

Arsenal, que había derrotado al Colonia por 3-1, se desplaza por su parte al campo del Bate Borisov, con la oportunidad para los Gunners de destacarse en cabeza del Grupo H, mismos en los que son favoritos luego de haber debutado con gran pie en su primer partido. Sin embargo, con su irregularidad uno no se puede confiar.



El Arsenal, que además viene de eliminar al Doncaster Rovers y conseguir su pase a la siguiente ronda de la EFL Cup, enfrentará al cuadro dirigido por Alyaksandr Yermakovich que comenzó su participación en el certamen con un empate 1-1 frente a Estrella Roja. Para su mala fortuna, tendrá hasta cuatro bajas obligadas por lesión: Cazorla, Wellbeck, Chamberllain y Coquelin.

Ante las bajas, Wenger pondrá un banco bastante joven y no se descartan grandes modificaciones en el once inicial ante el BATE Borisov en partido de Europa League. "Este es el tipo de oportunidades que tienen que aprovechar. Diez veces no se puede jugar en el Arsenal", dijo el DT francés.



"Incluso si sólo consiguen 20 minutos, tienes que convencer a la gente que tienes las cualidades para hacerlo y el valor de jugar y mostrar tus cualidades", agregó Wenger.



"Vemos en el entrenamiento que tienen calidad, está aquí porque tiene las cualidades, después, mostrarlo durante la competición es algo diferente, y solo descubres eso durante la competición", finalizó el entrenador francés.