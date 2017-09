El destino quiso que dos colombianos se enfrenten en el primer día de competencia de fase de grupos de la Europa League. Por un lado, David Ospina, portero del Arsenal; y por el otro, John Córdoba, del Colonia. Y las circunstancias también hicieron que ambos jugadores sean protagonistas del primer gol.

En el duelo en el Emirates Stadium, una jugada provocó que Ospina salga de su área y rechace la pelota. No obstante, el ex Niza no calculó bien y el balón llegó a pies de un rival. En seguida, jugó con Córdoba, que se acomodó, levantó la cabeza, y la metió en el arco desde 40 metros.

El partido entre el Arsenal y el Colonia, de la primera jornada del Grupo H de la Europa League e inicialmente previsto para las 2:05 p.m (hora peruana) de este jueves, fue retrasado una hora (3:05 p.m.) por "motivos de seguridad", anunció un portavoz del club londinense.



La razón era el importante número de hinchas alemanes desplazados al Emirates Stadium. Unos 20 mil seguidores alemanes viajaron, según la prensa británica, cuando apenas se habían concedido 3 mil plazas para el FC Colonia.



El Emirates Stadium vive un lleno para este partido, confirmó el portavoz del Arsenal.

