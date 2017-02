El Manchester United tiene pie y medio en la siguiente ronda de la Europa League, luego de haber derrotado, en condición de local, 3-0 al Saint Etienne. Sin embargo, a José Mourinho, su entrenador, hay algo que no le gustó.



Los 'red devils', a pesar de irse 1-0 en el entretiempo, no tuvieron un buen primer tiempo. 'Mou' lo sintió y eso fue lo que les señaló en el vestuario como él mismo ha señalado. "Incluso yo mismo, durante el partido, sentí que la comunicación era difícil. Necesité el tiempo de descanso y eso no me gusta. A la mitad del tiempo, el resultado podría haber sido de 1-1. Siempre pienso que tenemos que jugar todos los partidos con la misma actitud".

La clave del mal rendimiento es clara para el entrenador portugués. "Vi al vestuario demasiado ruidoso, demasiado divertido, demasiado relajado. Mis asistentes tuvieron la misma sensación en el calentamiento, con algunos de los jugadores realmente no centrados en conseguir la adrenalina adecuada" afirmó.

En el segundo tiempo las cosas cambiaron, el Manchester United ingresó al terreno de juego con otra dinámica y, gracias a los goles de Zlatan Ibrahimovic, pudo casi sentenciar una eliminatoria que finalizará en Francia.



