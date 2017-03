El Manchester United visitará, este jueves, al Rostov por la ida de los octavos de final de la Europa League. El partido, a disputarse en el Estadio Olimp-2, irá desde las 13:00 horas (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2.



"Es un mal sorteo a todos los niveles, es lejos y es complicado", dijo Mourinho sobre el largo desplazamiento a la ciudad rusa.



Rostov vs. Manchester United: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 1:00 p.m. MÉXICO 12:00 m. ECUADOR 1:00 p.m. COLOMBIA 1:00 p.m. VENEZUELA 1:30 p.m. BOLIVIA 2:00 p.m. PARAGUAY 3:00 p.m. URUGUAY 3:00 p.m. CHILE 3:00 p.m. ARGENTINA 3:00 p.m. BRASIL 4:00 p.m.

El Rostov, vigente subcampeón de su país, ya ha batido a grandes nombres europeos este curso -Bayern Múnich y Ajax en Champions- y viene de ganar 6-0 al Tomsk en el campeonato local.



"Es difícil de creer que juguemos en este campo, si lo podemos llamar campo, mañana. Me esperaba alguna cosa más practicable. Sobre un terreno similar en China ante el Manchester City este verano decidimos no jugar, ahora tendremos que hacerlo", se quejó este miércoles Mourinho del terreno de juego.



Tras ganar la Copa de la Liga, el United, sexto en la Premier League, empató 1-1 el pasado fin de semana frente al modesto Bournemouth.



Rostov vs. Manchester United: posibles alineaciones



Rostov: Medvedev; Navas, Granat, Mevlja; Kalachev, Yerokhin, Gatcan, Noboa, Kudryashov; Bukharov, Poloz.



Manchester United: Romero; Valencia, Smalling, Rojo, Blind; Pogba, Fellaini, Herrera; Mata, Ibrahimovic, Martial.



