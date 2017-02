Paul Pogba es un jugador que genera bastantes opiniones. Unos dicen que es el próximo Balón de Oro, mientras que otros indican no está a la altura de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y compañía. Puede que el volante francés no haya destacado tanto en el equipo de Mourinho – como se creía con su fichaje – pero – en el camino – Pogba luce su juego y así lo hizo el pasado miércoles en la victoria del Manchester United sobre el Saint Etienne en una jugada que fue publicada en YouTube y se ha convertido en un viral.



Minutos finales del partido de vuelta. Los ‘Red Devils’ ya estaban en la siguiente ronda de la Europa League. Paul Pogba tenía el balón, lo perdió en unos segundos y al instante lo recuperó. En ese momento y cuando tenía de espaldas a su hermano Florentin, Pogba realiza un jugada bastante peculiar que fue publicada en las redes sociales.



Con el balón en el aire, el exJuventus lo golpeó al cielo para ‘sombrear’ a su hermano y seguir su camino rumbo al arco. La jugada no generó peligro para el equipo francés, pero sí un lujo para el deleite de los espectadores galos que fueron al estadio para ver al United y su equipo.



Manchester United enfrenta el domingo ante el Southampton por la Copa de Liga. A raíz de ese partido, el clásico con el Manchester City fue suspendido. Mira más videos de YouTube.



