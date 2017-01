El presidente de la Federación inglesa de fútbol (FA), Greg Clarke, habló con futbolistas homosexuales y propuso que revelen su orientación en grupo, dijo en una entrevista publicada este lunes.

► Mira el mejor gol del fin de semana: Messi y un exquisito tiro libre ante el Villarreal en La Cerámica.

La homosexualidad se ha convertido en el último gran tabú del fútbol inglés, y Justin Fashanu, que se suicidó en 1998, sigue siendo el único jugador de alto nivel que reveló que era gay estando en activo.



Clarke dijo el año pasado que "no recomendaría" a los futbolistas hacer pública su homosexualidad porque recibirían insultos, pero estimó que una solución sería que varios lo hicieran al mismo tiempo.



"Si un cierto número de profesionales de alto nivel quiere salir del armario, ¿por qué no lo sincronizamos? Así nadie tiene que hacerlo solo", dijo al diario 'The Times'.



Clarke propuso hacerlo a principios del curso, cuando "todo el mundo cree que será su temporada, los hinchas son felices, el sol brilla".



► El insólito penal que no le cobraron al FC Barcelona en La Cerámica.

LEE TAMBIÉN...