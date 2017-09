AS Mónaco vs. Estrasburgo: chocan este sábado en el Stade Louis II por la fecha 6 de la Ligue 1. Los de Jardim ya sufrieron una aparatosa caída ante el Niza y no pueden volver a tropezar si su intención es conseguir el bicampeonato.

El Mónaco de Jardim la tendrá mucho más difícil esta temporada. El PSG se ha armado para ser el mejor equipo de Francia y campeonar la Champions League. Con cinco victorias consecutivas se perfila como el favorito para la presente edición del torneo.

PAÍS HORA CANAL Perú 10:00 a.m. DIRECTV Sports Colombia 10:00 a.m. DIRECTV Sports Ecuador 10:00 a.m. DIRECTV Sports México 10:00 a.m. TDN Brasil 12:00 p.m. DIRECTV Sports Bolivia 11:00 a.m. DIRECTV Sports Chile 11:00 a.m. DIRECTV Sports Argentina 12:00 p.m. DIRECTV Sports Uruguay 12:00 p.m. DIRECTV Sports

Sin embargo, Mónaco se ha caracterizado por poseer jugadores con entrega y sin mucha rimbombancia. Es por esa razón que saldrá este sábado a no perderle el paso al PSG, buscando terminar el sábado como líder del torneo, a la espera de lo que los de Emery hagan el domingo.

Al frente tendrá al Estrasburgo, club que acaba de ascender a la máxima división de Francia. El cuadro francés solo posee cuatro puntos en los cinco primeros partidos y lucha por no volver a la liga de ascenso.

Radamel Falcao sería el delantero del Mónaco. El 'Tigre´ pasa por un gran momento en el cuadro de Jardim y, a pesar de las bajas, el colombiano ha sabido asociarse con sus compañeros.

AS Mónaco vs. Estrasburgo: alineaciones probables

AS Mónaco: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge; Joao Moutinho, Tavares, Rony Lopes, Lemar; Falcao, Jovetic.



Estrasburgo: Kamara; Goncalves; Mangane, Salmier, Martínez; Martin, Aholou, Sacko, Nuno Da Costa, Corgnet; Saadi.