AS Mónaco vs. Lille: se enfrentan este viernes en el Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq por la fecha 7 de la Ligue 1. El colombiano Radamel Falcao sería de la partida por parte de los de Jardim, quien no desea que el PSG se escape en el primer lugar del torneo francés.

El Mónaco es segundo de la clasificación, a 3 puntos del líder, el París Saint-Germain, que tiene un pleno de 18 puntos, después de seis victorias en seis partidos en el campeonato.



PAÍS HORARIO CANAL Perú 01:45 p.m. DIRECTV Sports Colombia 01:45 p.m. DIRECTV Sports Ecuador 01:45 p.m. DIRECTV Sports México 01:45 p.m. TDN Brasil 03:45 p.m. DIRECTV Sports Bolivia 02:45 p.m. DIRECTV Sports Chile 02:45 p.m. DIRECTV Sports Argentina 03:45 p.m. DIRECTV Sports Uruguay 03:45 p.m. DIRECTV Sports

El conjunto del Principado, defensor del título, es por lo tanto el único que parece resistir detrás del PSG. El Mónaco tendrá el viernes enfrente a un Lille herido en su orgullo, que es apenas decimoséptimo, con un triunfo en seis jornadas. El entrenador del Lille, Marcelo Bielsa, afirmó el miércoles que no tiene intención de dimitir.

La única posibilidad de que deje de trabajar aquí es que me cesen de mis funciones. Y eso no depende de mí", afirmó el argentino.

En caso de ganar en Lille, el Mónaco alcanzaría provisionalmente a puntos al París Saint-Germain, que el sábado visita al Montpellier (12º).

AS Mónaco vs. Lille: alineaciones probables

Lille: Maignan; Malcuit, Edgar Lé, Amadou, Alonso, Ballo; Bissouma, Benzia, El Ghazi, Luiz Araujo; Pépe.



AS Mónaco: Benaglio; Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge; Tavares, Tielemans, Mesquita, Ghezzal; Jovetic, García.