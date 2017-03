El entrenador del PSG, Unai Emery, aseguró este sábado que no se ha planteado dimitir tras la histórica derrota por 6-1 contra el Barcelona que este miércoles le valió a su equipo la eliminación en la Champions League.



"Soy el entrenador que soy gracias a mi constancia. He pasado muchos malos momentos en mi carrera. Si hubiera debido dimitir, lo habría hecho en mi segundo partido, pero he trabajado mucho para superar los malos momentos", señaló ante la prensa.



► ¿"Robo" del Barza? ¿Y la escandalosa mano que lo eliminó de la Champions pasada?

El técnico vasco, que en una entrevista en el diario "Le Parisien" recibió hoy el apoyo "total" del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró que trabaja "todos los días para progresar" y que está muy en contacto con el dirigente.



"Hablé con él después de la eliminación. Me preguntó qué tal estaba y cómo estaba el equipo. Hablamos de superar este momento, pero también del futuro. Tenemos mucha motivación para acabar bien la temporada ganando el campeonato", apuntó.



► Lección aprendida: hinchas del Barcelona se fueron del Camp Nou antes del agónico tanto



FC Barcelona

LEE TAMBIÉN...