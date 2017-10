Ángel Di María tenía un pie en el Barcelona y si no fuera por la postura final de Al Khelaifi ante la oferta de los culés, el argentino estaría jugando en Cataluña en la actualidad. No obstante, las formas no fueron las correctas de acuerdo al ‘Fideo’, así como para compañeros que no tomaron del todo bien cómo el jeque árabe les comunicó la decisión luego de que se decidiera invertir los 222 millones de euros por el pase de Neymar. Matuidi se fue, otros están a disgusto y Di María también tiene una postura según el diario ‘L’Equipe’.



Di María, según aseguró una de las personas de su entorno en el diario francés, explicó con claridad cuál es el momento del argentino en su actual club. "Ángel está bien en París, pero no ha olvidado que el club quería prescindir de él. Emery cuenta con él y piensa utilizarlo también en el centro del campo", aseguró la persona al medio galo. De hecho, Ángel acata las órdenes, se come minutos en el banco, sabiendo que puede que sea dejado de lado conforme pase la temporada o en el próximo mercado de verano.



El ex Real Madrid tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2019, pero en principio no entraba en los planes de Unai Emery tras las incorporaciones de Neymar y Kylian Mbappé a la plantilla del PSG. Finalmente el francés llegó a préstamo en una movida del PSG para no pagar dos grandes contratos esta temporada y así no chocar con el ‘Fair Play Financiero’.



El tridente del momento volvió a brillar y PSG propinó el pasado sábado otra goleada de escándalo en la liga francesa.

Neymar anotó dos goles, Edison Cavani y Kyliam Mbappé agregaron uno cada uno y PSG aplastó por 6-2 a Burdeos para mantenerse como el único equipo invicto en el campeonato francés. No solo es un tema político, los jugadores tampoco le dan espacio a Di María en el once por su momento goleador, y el argentino no vería con malos ojos irse del club.



