Didier Drogba encaminado de vuelta a Europa: la opción que maneja el exChelsea

¿Quién no quisiera tener a Didier Drogba en su equipo? Pese a sus 38 años de edad, el delantero de Costa de Marfil ha demostrado que se mantiene en un gran nivel tras su ritmo en el Montreal Impact. Ahora, al encontrarse como agente libre, Drogba ha señalado que maneja una oferta del fútbol de Francia, aunque su deseo es regresar a su querido Marsella.



► Mira el mejor gol del fin de semana: Messi y un exquisito tiro libre ante el Villarreal en La Cerámica.



“Hay una opción de regresar a Francia, pero no voy a decir más”, señaló Drogba en una corta entrevista con la televisora Canal+. “Espero poder mi cumplir mi promesa de un día volver a Marsella. Solo hay que tomarse su tiempo para sentarte y hablar”.



Del mismo modo, el exChelsea agregó que sus fanáticos le piden que vuelva a ponerse esa camiseta que lo encaminó en su carrera en el fútbol. “Mi regreso a Marsella es la eterna pregunta desde hace más de 12 años. Me gustaría volver como jugador, incluso hice lo necesario para que esto sucediera, pero no obligar a la junta que me traiga”.



Drogba marcó 23 goles en sus dos temporadas con el Montreal Impact. Toda la MLS extrañará a un delantero que se ganó un nombre en el fútbol de Norteamérica.



► El insulto de Lionel Messi a su compañero de selección, en el Barcelona vs. Villarreal



LEE TAMBIÉN...