Dimitri Payet ha dejado de ser noticia por algún golazo o una genial asistencia en el West Ham. El francés, ahora, acapara las portadas por la incertidumbre que gira en torno a su futuro.



Hay algo claro: el talentoso volante quiere salir de los 'Hammers' y su próximo equipo podría ser el Olympique de Marsella. Con el mercado de pases abierto en Europa, Payet quiere forzar su salida. En medio de ello, se conoció de una polémica amenaza.



Según el diario L'Equipe, Dimitri Payet aseguró autolesionarse: "Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella", es lo que habría dicho.



Payet, que no fue considerado en el reciente partido de West Ham, agregó: "Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo".



