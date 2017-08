Neymar no deja de destacar en el PSG, al que llegó a cambio de 222 millones de euros, procedente del FC Barcelona. Golazos, jugadas de lujo y magistrales pases no falta en su repertorio. El brasileño lo volvió a demostrar este viernes, en el inicio de la Ligue 1. Es cierto, esta vez no anotó gol, pero fue clave un partido en el que brilló Edinson Cavani.

El uruguayo firmó un doblete sobre el Saint Etienne por la cuarta jornada de la liga francesa. El primero fue vía penal, para abrir el marcador, y el tercero llegó tras una espectacular jugada colectiva. Neymar mandó un pase filtrado entre la defensa, al espacio, y allí esperó Meunier que, en primera, habilitó al exdelantero del Napoli.

► Con Neymar: PSG venció 3-0 a Saint Etienne y tiene puntaje perfecto en la Ligue 1

A Edinson Cavani, la pelota no le quedó muy cómoda para que defina, por lo que decidió poner el taco y así superar al portero a falta de un minuto de cumplir el tiempo reglamentario en el Parque de los Príncipes.

El (PSG), que contó con un Neymar discreto, ganó tres a cero al Saint-Étienne, gracias a dos tantos de Edinson Cavani y uno de Thiago Motta y se sitúa líder provisional de la Liga francesa, con 12 puntos en cuatro jornadas.



El Saint-Étienne del entrenador español Óscar García se cae del liderato, que aún puede lograr el Mónaco, y se queda con nueve puntos en cuatro partidos.

La versión mejorada del 'pase del desprecio' de Neymar

► "Go snake": Carrillo podría debutar en la Premier League con el Watford este sábado