El centrocampista italiano Marco Verratti, voceado para llegar como fichaje al FC Barcelona, acudió ayer a la capital francesa para reunirse con la dirección del París Saint Germain (PSG) para un encuentro en el que oficializó su voluntad de dejar el club, que a su vez no está dispuesto a dejarlo marchar.



La información fue revelada inicialmente por "L'Equipe", que dijo que Verratti se había reunido con Nasser Al Khelaïfi, aunque hoy "Le Parisien" puntualizó que la entrevista no fue con el presidente del PSG, sino con el director deportivo, Antero Henrique.



El futbolista, que está siendo cortejado en particular por el Barcelona, estuvo acompañado de su agente, Donato Di Campli, y quiso aprovechar este viaje exprés -hoy mismo estaba de vuelta en Ibiza- para notificar sus intenciones de cambiar de equipo, aunque le quedan cuatro años de contrato.



Verratti ficharía en las próximas semanas con el Barcelona.

Verratti ya había hablado el pasado día 7 con Henrique en un hotel de la capital francesa, pero aquello fue una simple toma de contacto y, entonces, no manifestó sus planes para irse.



Según "Le Parisien", fue su agente Di Campli el que se encargó de hacerlo en primer lugar en otro encuentro con Henrique en Milán, cinco días después.



Pero el problema es que el PSG se niega a acceder a sus demandas y pretende que cumpla con su contrato hasta el final. Es más, para probarle el aprecio que le tiene, el equipo francés le ha propuesto ampliar el compromiso entre las partes por una temporada más con una subida salarial.



Sin embargo, "Le Parisien" aseguró que el italiano -que llegó a París en 2012 como una promesa, pero se ha convertido en uno de los símbolos del proyecto de Al Khelaïfi- rechaza esas propuestas, lo que podría dar pie a que el Barcelona entre en juego abiertamente.



