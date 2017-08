Algunos llegan, otros se van. Es el caso de la joven promesa del fútbol alemán, Julian Draxler, quien llegó en enero al PSG, pero tras el fichaje de Neymar, ha perdido lugar y su salida del club parisino sería prácticamente un hecho. ¿Su destino?, la Premier League.

Julian Draxler Julian Draxler fue una de las figuras de la Copa Confederaciones 2017. (Getty) Julian Draxler

Draxler, ex Schalke 04 y Wolfsburgo, estaría viendo nuevos mercados y en Inglaterra, los poderosos ya lo tienen en la mira. De acuerdo al medio inglés 'Daily Star', el Chelsea, Liverpool y Arsenal se están moviendo para hacerse del alemán.



Los 'Gunners' habrían ofrecido 35 millones de euros por Draxler, Mientras que el Liverpool lo quiere como reemplazo de Coutinho, quien parece tendría las maletas hechas para salir rumbo al Barcelona.

Neymar y el mercado de fichajes: los principales movimientos de la temporada en Europa [INFOGRAFÍA]

Viernespecial Viernespecial Viernespecial

Sea el equipo o la liga que mejor propuesta haga, lo cierto es que la salida del mejor jugador de la Copa Confederaciones 2017 es prácticamente un hecho; y no necesariamente porque no pueda pelear un lugar en el once titular, sino porque el PSG necesita dar salida a varios jugadores para cumplir con el fair play financiero.



Draxler llegó al cuadro parisino a inicios de año proveniente del Wolfsburgo, y ha marcado hasta la fecha 10 goles en 25 presentaciones.