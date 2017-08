Tal parece que la novela de Alexis Sánchez en este mercado de fichajes llegará pronto a su fin. El delantero chileno no jugó el pasado viernes ante Leicester por una lesión, pero aún así tendría las maletas hechas para irse al PSG para la próxima temporada.

► Así confirmó Luiz Felipe Scolari el traspaso de Paulinho al Barcelona

Este domingo, el portal 'RTL' afirma que el atacante de la Selección de Chile se encuentra en París junto a su representante y pareja para negociar su traspaso el club francés.

El citado medio afirma que Arsenal he ha abierto la puerta a Alexis Sánchez ya que finalmente no se iría a un club rival en la Premier League. No quieren por nada del mundo que se marche al Manchester City.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parisino, sería la persona que se juntaría con el 'Niño Maravilla' para así finiquitar su traspaso a la liga francesa. Formaría un tridente de ataque de temer junto a Neymar y Edinson Cavani.

En sus tres años en el cuadro 'gunner', Alexis Sánchez ha marcado 72 goles en 144 partidos oficiales. Bajo la dirección técnica de Arsene Wenger se ha llevado la FA Cup y Community Shield.

► Así se mueve la tabla de la Liga MX por la fecha 4