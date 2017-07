En los últimos días, Alexis Sánchez fue vinculado a la órbita del PSG. Incluso, directivos del elenco parisino viajaron hasta Londres para hacerle una oferta al delantero chileno. Sin embargo, sus chances de ponerse la camiseta de este club han disminuido en las últimas horas.

Según L'Equipe y Le Parisien, el cuadro del magnate Nasser Al-Khelaïfi ha desistido por el momento de contar con los servicios del 'Niño Maravilla'. Todo para centrarse en la contratación de Neymar.

Incluso, el mismo técnico del Arsenal, Arsene Wenger, habló en conferencia de prensa y allí sostuvo que Alexis se quedaría en su equipo para la próxima temporada.

Aún está en vilo el pase de Alexis Sánchez al PSG. (Getty Images) Aún está en vilo el pase de Alexis Sánchez al PSG. (Getty Images)

"Ellos no han logrado ficharlo porque tienen los ojos puestos en Neymar. Creo que antes lo he dejado en claro: no está en venta. Tiene un año más de contrato y va a seguir con nosotros", dijo el entrenador 'gunner'.

Sin embargo, si PSG no logra a Neymar, reactivarán la opción por Alexis. Tiene claro que debe fichar un crack para pelear la Champions League en 2017-18.