Neymar ha conmocionado el escenario deportivo luego de fichar por el PSG. El futbolista brasileño espera escribir una historia de éxito en el cuadro francés, y así adjudicarse el protagonismo que nunca pudo conseguir en el Barcelona, donde era el segundo de Lionel Messi.

La historia de Neymar comienza en el Santos, club brasileño con el que logró conquistar la Copa Libertadores. Dicho equipo, al momento de venderlo al Barcelona, hizo firmar un contrato donde se le entregaría una fuerte cantidad de dinero si existía un traspaso.

Santos le pide al Barcelona 13,4 millones de euros, según el portal Globoesporte. ¿Por qué tanto dinero? Bueno, ocho millones de euros corresponden al 5% del fichaje de Neymar, así como lo estipulaba el contrato que se firmó.

El resto es por una multa que deberá pagar el Barcelona, quien también había prometido de manera contractual que se jugarían dos partidos amistosos con la presencia del brasileño entre Santos y el club azulgrana. El primero ya se jugó, y ganaron los catalanes por 8-0. Sin embargo, el segundo ya no se podrá jugar por la ausencia del brasileño.

Barcelona no quiere pagar



Barcelona no piensa pagarle al Santos la cifra que pide. Ese 5% correspondiente a los derechos de formación queda sin efecto, según los abogados 'culés', porque Neymar pago su cláusula de rescisión, quedando como jugador libre. Luego vino PSG y lo fichó. No hubo ningún síntoma de transferencia por que la escuadra azulgrana no vendió al ahora nuevo jugador parisino.

