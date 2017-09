Josep Guardiola tiene la fama de tener una buena relación con la mayoría de sus jugadores. Luego de un comienzo un poco complicado, el estratega español encontró en el 'Kun' Agüero al delantero propicio para llevar a cabo su idea de juego. Lamentablemente, el catalán no podrá contar con el argentino por aproximadamente dos meses.

Sobre Agüero



"La primera impresión es que se ha roto una costilla, pero todavía no sé cuántos días va a estar fuera", declaró en rueda de prensa en entrenador. "Agüero ha tenido un accidente en Amsterdam. No soy médico y no sé el tiempo de baja; va a regresar hoy y empezar la recuperación cuanto antes", agregó.

¿Tenía el día libre?



"Yo no soy la policía (...) Quiero que los jugadores estén contentos", agregó. "Tienen que descansar mental y físicamente, y tienen que disfrutar de sus vidas. Si él decide ir, está bien conmigo".

Sergio Agüero se suma a la lista que hasta el momento solo tenía a Benjamin Mendy. El francés sufrió una rotura de ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha.

El ''Kun' Agüero se perdería casi todos los partidos de fase de grupos de la Champions League, así como también los dos partidos de su selección por las Eliminatorias Rusia 2018, en caso no vaya al repechaje.