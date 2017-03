Al comienzo de la temporada, el nombre de Kylian Mbappé no ocupaba primeras planas ni tenía la resonancia que posee ahora. El joven delantero no creyó en tiempos de adaptación y se convirtió en figura del Mónaco en su primera incursión con el equipo principal. El atacante galo ha sido fundamental para que el cuadro, donde también milita Radamel Falcao, ocupe el primer lugar de la tabla de posiciones de la Ligue 1 y clasifique a los cuartos de final de la Champions League.

Hace 9 días, Mbappé recibió una de las mejores noticias de su vida: Didier Deschamps lo convocó para que dispute el partido ante Luxemburgo por las Eliminatorias de la UEFA de Rusia 2018, y España, en un amistoso. Para que se dé la convocatoria, el estratega tuvo que dejar fuera de la lista a reconocidos delanteros franceses, lo cual ha generado sorpresa en los aficionados galos.

Las primera víctimas

La magia de Kylian Mbappé ya cobró a sus primeras "víctimas": los no convocados. Si bien el joven delantero está llamado a ser el titular de la selección en materia ofensiva, ya dejó atrás a varias estrellas francesas.



El caso más sonante es el de Karim Benzema, quien a pesar de no haber sido encontrado culpable por la supuesta extorsión a su compañero Valbuena, no fue convocado por Deschamps. Mbappé reemplazaría la cuota goleadora que el jugador del Real Madrid le otorgaba a la selección gala.



Karim Benzema ha sido marginado de las últimas dos convocatorias de Francia. Karim Benzema ha sido marginado de las últimas dos convocatorias de Francia.

A Karim Benzema, se le suma la no convocatoria de Alexandre Lacazzete y Bafétimbi Gomis, quienes lleva marcados 23 y 16 tantos en la Ligue 1 respectivamente. André Gignac, quien fue convocado a la Eurocopa 2016, fue otro de los que no recibió el llamado de Deschamps.

Los próximos en caer

Con Antoine Griezmann como titular indiscutible de la selección de Francia, el espacio que Kylian Mbappé está llamado a ocupar es el de Olivier Giroud, lo cual significaría una modificación en el delantero centro francés: el 'falso' 9 sustituiría al 'tanque'.

Goles en la temporada de los delanteros franceses

Delanteros Equipo Goles en la temporada Olivier Giroud Arsenal 12 Alexandre Lacazette Olympique de Lyon 28 Bafetimbi Gomis Olympique de Marsella 16 Andre-Pierre Gignac Tigres UANL 13 Thauvin Olympique de Marsella 10 Ousmane Dembelé Borussia Dortmund 6 Kevin Gameiro Atlético de Madrid 14

Y yendo más allá de Olivier Giroud, Kilian Mbappé dejaría sin lugar a jugadores como Kevin Gameiro y Ousmane Dembelé, jugadores que vienen siendo figuras en sus respectivos equipos (Atlético de Madrid y Borussia Dortmund respectivamente).

El talento está y la oportunidad fue concedida. Ahora solo depende de Mbappé convertirse en ese jugador distinto que el mundo del fútbol pide a gritos.

