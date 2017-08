¿Futuro predeterminado? Kylian Mbappé, uno de los delanteros más codiciados del mercado y joven promesa francesa, aun no puede debutar con el AS Mónaco en la Ligue 1. El último fin de semana todos en Francia quedaron sorprendidos tras ver que el delantero no salgió en lista en el partido ante el Metz. Sin embargo, hoy se conoció la razón.

Mbappé fue excluido del entrenamiento del martes pasado por una disputa con su colega del Mónaco Andrea Raggi, informó hoy el diario "L'Equipe".

Según desvela el rotativo, el joven de 18 años, discutió "vivamente" con el central italiano Raggi, por lo que se le invitó a abandonar la práctica, a lo que el delantero se negó.



Ni Mbappé ni Raggi fueron convocados para el partido liguero del viernes pasado ante el Metz (0-1, triunfo del Mónaco).



El club del Principado no ha confirmado el incidente y su entrenador, el portugués Leonardo Jardim, se limitó a aclarar que Mbappé no estaba "al 100 %".



De acuerdo con "L'Équipe", el joven atacante sigue con la idea de marcharse al París Saint Germain (PSG), que ya negocia con el Mónaco.



El traspaso podría situarse en torno a los 180 millones de euros y se convertiría en el segundo más elevado de la historia, después de los 222 millones que pagó al Barcelona a comienzos de mes el mismo PSG por el brasileño Neymar.



Fuente: EFE