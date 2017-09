El pasado jueves, PSG anunció a través de sus redes sociales la llegada de Kylian Mbappé. El ex AS Mónaco arribaba al cuadro parisino a préstamo por un año, para luego tener un contrato con su nuevo club hasta mediados de 2022. Allí, formará un tridente de ataque de temer junto a Edinson Cavani y Neymar.

Precisamente, el crack brasilero fue el principal motivo por el que cambió de colores. Así lo afirmó este domingo en entrevista que tuvo con el portal 'Telefoot'.

"Jugar con Neymar va a ser algo extraordinario porque todos sabemos la clase de jugar que es. Si bien es cierto que estar en PSG me interesaba, él fue un impulso extra para poner mi afirma", apuntó Mbappé.

Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros al Barcelona. (Getty Images)

Asimismo, dio las razones de por qué continuó en la liga francesa y no prefirió irse a cuadros como Real Madrid, Manchester City o Barcelona. "Lo que quiero es marcar historia en mi país. Me sedujo el proyecto ya que me ayuda en mi progresión", añadió.

De otro lado, este domingo Kylian Mbappé será parte del duelo de la Selección de Francia frente a Luxemburgo por las Eliminatorias Rusia 2018 en UEFA. El partido se llevará a cabo en el Stadium Municipal de Toulouse.