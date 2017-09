Las despedidas son duras, sino pregúntenle a Kylian Mbappé. El joven francés tomó la decisión este verano de dejar el AS Mónaco, club con el que brilló la temporada pasada, y fichar por el PSG. El traspaso ha sido uno de los más criticados por la exorbitante cifra que pagó el club parisino (180 millones de euros).

Mbappé no se podía ir del Mónaco sin despedirse y así lo hizo este lunes a través de una breve carta publicada en sus redes sociales en la que agradecía todo lo vivido en su estadía en el club del principado.

"Simplemente quería agradecerles por todo el amor que me dieron en el tiempo que hemos pasado juntos. Jamás me demostraron tanto afecto, apoyo y el aporte de tanta fuerza. Sé que algunos de ustedes no ­comprenden mi elección y que les nace un sentimiento de cólera, lo comprendo", explicó el atacante de 18 años.

"Podrán enfadarse, odiarme o silbarme, pero no podrán evitar que los ame", agregaba.

À MES AMIS MONÉGASQUES 🇮🇩👍🏽 pic.twitter.com/c33n6Q9adh — Kylian Mbappé (@KMbappe) 4 de septiembre de 2017

En una entrevista con Telefoot, Kylian indicó que una de las principales razones por las que firmó por el PSG fue Neymar Jr.

"Jugar con Neymar va a ser algo extraordinario porque todos sabemos la clase de jugar que es. Si bien es cierto que estar en PSG me interesaba, él fue un impulso extra para poner mi afirma", apuntó Mbappé.