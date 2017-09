El PSG se ha caracterizado este temporada por sus exorbitantes fichajes, uno de ellos es Kylian Mbappé, que llega al cuadro 'bleu' a ser pieza importante; sin embargo, el francés de 18 años prefiere no serlo y prioriza el bienestar de la contratación más cara de la historia: Neymar.

En una entrevista con Le Parisien, el exAS Mónaco explicó que tiene claro que Neymar es la estrella-líder del equipo y que sueña con que levante el Balón de Oro a final de temporada.

"Individualmente mi objetivo es anotar un montón de goles y ayudar a Neymar a ganar el Balón Oro. Nos puede ayudar a levantar un montón de trofeos, así que tenemos que cuidarle. Haré todo para ayudarle a ganar ese galardón", dijo Mbappé.

Los 180 millones que pagará el PSG a final de temporada para hacerse por completo de los servicios de Kylian, no le importan al delantero, que tiene como prioridad justificar en el campo de juego cada centavo pagado.

"No soy yo quien maneja todo eso. Eso no cambiará mi manera de vivir o de pensar, no me molesta. El dinero no está en mi bolsillo y no sale de mi bolsillo. No me importa. El fútbol no es presión, es placer".