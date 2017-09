Neymar no era así en el Barcelona porque existía Messi. Se comporta de esa forma en el PSG porque sabe que no hay nadie como él en el equipo. Su fichaje lo demuestra, puesto hay 222 millones de razones para saber que los directivos depositan en él todo el futuro de la institución. Dani Alves, Mbappé y Cavani pueden que sean referentes, pero ‘Ney’ es el líder indiscutible para la mayoría de jugadores, pese a que “haya problemas” como el del fin de semana pasado en el partido entre Lyon con el PSG.



De acuerdo a ‘Le Parisien’, Neymar se comporta de esa forma cuando no hay jugadores que impongan su carácter en el equipo. Messi era Barcelona y por eso le consultaba al argentino cuando quería patear un penal o un tiro libre. Si Messi decía que no, el brasileño solo tenía que ubicarse en otra zona del campo. No obstante, en PSG no pasa lo mismo. Ya no está Ibrahimovic y Cavani solo asumía que le tocaba a él porque siempre fue el encargado.



Neymar tiene de su lado a los seleccionados brasileños como es el caso de Dani Alves, Marquinhos y compañía. ¿Cavani? Solo el respeto hacia el delantero uruguayo. El mismo medio agrega que ‘Ney’ era igual en el Santos con solo 17 años de edad. No hay quien lo pare si dejas dudas sembradas en el campo de juego. Con Cavani no fue así, pero el hecho de que haya sido presentado de esa forma como la magnitud que genera en Francia, hacen que Neymar se convierta en el que tome acciones en el equipo.

En tanto, el brasileño Neymar, estrella del París Saint-Germain (PSG), colgó en las redes sociales un mensaje de apoyo dirigido a los mexicanos.



'Oremos por México', reza el mensaje, donde destaca la bandera mexicano en el fondo. Neymar, como el resto de jugadores, se unen a los afectadores de este terrible sismo que sacudió al país azteca.



