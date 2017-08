Por lo general, Marcelo Bielsa nos tiene acostumbrados a grandes presentaciones y charlas en sus conferencias de prensa, sea cual sea el motivo de éstas. Pero también, como ya ha pasado otras veces, suele protagonizar insólitos y tensos momentos con el traductor al lado.

Bielsa y un partido de 'locos': usó 3 arqueros en un solo partido y el Lille fue goleado [VIDEO]

Y en su última charla con los medios franceses volvió a ofrecer un inusual momento que lo llevó a enfadarse con su traductor personal y discutir con algunos periodistas, mientras explicaba el estado físico de su equipo, el Lille.



Al entrenador argentino le cuestionaron el nivel físico de algunos de sus jugadores en el duelo en el que cayeron ante Estrasburgo, y mientras explicaba, su intérprete tuvo algunos problemas para transmitir el mensaje, lo cual generó la molestia de Bielsa.

Pero ahí no quedó todo, pues su malestar también se trasladó con un hombre de prensa, con quien discutió sobre el estado en particular de uno de sus jugadores. Todo un 'show' que, desde luego, no ha pasado desapercibido en Francia.

El Lille suma, hasta el momento, una victoria y una derrota en la Ligue 1 de Francia, y el domingo afrontará su tercer encuentro, cuando reciba al Caen.